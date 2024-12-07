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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda esrar, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ile birlikte 11 bin lira ve bir samuray kılıcı ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 80 gram esrar, 26 gram metamfetamin, 156 gram sentetik uyuşturucu, samuray kılıcı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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