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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

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Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Aramalarda 1 kilo 342 gram sentetik uyuşturucu, 1291 hap, 36 bin 510 emdirilmiş peçete, 21 kök Hint keneviri ve 53 bin 380 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilogram 342 gram sentetik uyuşturucu, 1291 uyuşturucu hap, 36 bin 510 peçeteye emdiilmiş uyuşturucu, 21 kök Hint keneviri ve 53 bin 380 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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