Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 24 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 10 kilo 978 gram sentetik uyuşturucu, 14 bin 466 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 201 bin 615 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA