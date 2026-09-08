Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 24 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 10 kilo 978 gram sentetik uyuşturucu, 14 bin 466 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 201 bin 615 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamamlandığında Türkiye’de 3. dünyada ise deniz dolgusu üzerine inşa edilen 6. havalimanı olacak

Türkiye'de yalnızca 3 tane olacak! Dev yatırımda kritik aşama
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! Gözaltında
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
Yemen'in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı

Hapishane hava saldırısında enkaza döndü! 7 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da cips paketinden çıkanlar polisi bile şaşırttı! 182 şüpheliye işlem

Zula için seçtikleri yer pes dedirtti! Polis ekipleri bile şaşırdı
Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı

Gökçek ne kadar maaş alıyor? Savcılık ifadesinde rakam verdi