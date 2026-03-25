Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen narkotik operasyonlarında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 zanlı gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu haplar, ruhsatsız av tüfeği ve önemli miktarda para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 3 bin 87 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, 842 gram uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 120 bin 745 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

