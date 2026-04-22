Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 166 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, 2 bin 469 uyuşturucu hap, 5 bin 824 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 715 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 53 bin 795 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.