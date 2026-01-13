Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Y.K'nin evinde arama yaptı.

Adreste yapılan aramada, 1 kilo 868 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 3 cep telefonu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 930 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

-Çorlu'da 200 bin makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yaptıkları aramada 200 bin makaron ele geçirdi.

Adreste bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.