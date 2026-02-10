Haberler

Tekirdağ'da otomobilde 24 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da yapılan operasyonda, Bulgaristan plakalı otomobilde gizlenmiş 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. İki Bulgaristan uyruklu şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da Bulgaristan plakalı otomobilde, yakıt tüpü içine gizlenmiş 24 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Bulgaristan uyruklu 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bulgaristan'dan gelecek otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Türkiye'ye giriş yapan Bulgaristan plakalı otomobil, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda durdurulup içindeki Bulgaristan uyruklu Dimitar D. (59) ile Katerina Slaveva D. (53) gözaltına alındı.

Kontrol edilen aracın alt kısmında bulunan 5 yakıt tüpü görüldü. Normalde 2 tüpün bulunması gereken otomobil, polis tarafından oto sanayi sitesine götürülüp araç asansörüyle kaldırıldı. Yerinden sökülüp kesilen tüplerde 24,5 kilo skunk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dimitar D. ile Katerina Slaveva D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler

Kan donduran olay! 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Çelik'in çektiği klip Karabük Valiliği'ni alarma geçirdi

Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi! Valilikten uyarı var
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret