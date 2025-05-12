Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polis, uyuşturucuyla yakaladıkları 5 kişiyi gözaltına alarak emniyetteki işlemlerine başladı.
Tekirdağ'da, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel