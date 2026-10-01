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Tekirdağ'da üst araması ve otomobilde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı

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Kapaklı'da bir kişinin üst aramasında, Süleymanpaşa'da bir kişinin üst aramasında ve bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarla ilgili şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer Halis Demir Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

???????Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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