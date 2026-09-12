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Tekirdağ'da üreticilerle buluşan ekipler tarımsal bilgilendirme yapıyor

Tekirdağ'da üreticilerle buluşan ekipler tarımsal bilgilendirme yapıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA
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