Tekirdağ'da Üniversite Öğrencisi Doğan Ökten'in Kişisel Resim Sergisi Açıldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Ökten'in 'Anadolu' isimli kişisel resim sergisi Muratlı Gençlik Merkezi'nde açıldı. Sergide yer alan 15 eserinde Anadolu kilim motiflerinin modern sanatla birleşmesi ve sembollerin estetik sunumunu tuvale yansıtan Ökten, serginin 31 Ağustos'a kadar ziyaretçilere açık olacağını belirtti.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Ökten'in "Anadolu" isimli kişisel resim sergisi açıldı.
Muratlı Gençlik Merkezi'nde serginin açılışını Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Belediye Başkanı Varol Türel gerçekleştirdi.
Sergide yer alan 15 eserinde Anadolu kilim motiflerinin modern sanatla birleşmesi ve sembollerin estetik sunumunu tuvale yansıttığını aktaran Ökten, serginin 31Ağustos'a kadar açık olacağını belirtti.