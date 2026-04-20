Tekirdağ'da üniversite öğrencileri müzeleri gezdi

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Namık Kemal Evi ile Rakoczi Müzesi'ni gezdi.

Turizm Haftası dolayısıyla Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine yönelik program düzenlendi.

Öğrenciler ilk olarak Türk edebiyatının "Vatan şairi" Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyaların sergilendiği Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, öğrencilere Namık Kemal ve eserleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesini gezen öğrenciler, eserleri inceledi.

Ardından öğrenciler, Rakoczi Müzesine geçerek, müze müdürü Ali Kabul'den Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi ve müze hakkında bilgi aldı.