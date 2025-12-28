Haberler

Karşı yöne geçen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Güncelleme:
Çerkezköy ilçesinde kontrolü kaybeden otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil karşı yöne geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü M.K. yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Kızılpınar D100 kara yolu Atılım Beton Kavşağı'nda meydana geldi. Kızılpınar'dan Çerkezköy yönüne giden M.K. yönetimindeki 34 UG 3790 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. Otomobil bu sırada dönüş yapmak için kırmızı ışıkta bekleyen M.E. idaresindeki 34 HGP 579 plakalı minibüs, H.G. yönetimindeki 34 JG 5470 plakalı hafif ticari araç ve E.K. yönetimindeki 34 U 4210 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden M.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.K., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle bölgeden kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

