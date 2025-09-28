Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobiliyle bariyere çarpan sürücü Mehmet Bahar (39) hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bahar'ın yaşamadığını belirledi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ergene'nin Sağlık Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mehmet Bahar yönetimindeki 59 ADA 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil demir yağını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Bahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından evli ve 2 çocuk babası Bahar'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
