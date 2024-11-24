Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Günay B. (46) hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Günay B. (46) idaresindeki 59 FP 507 plakalı otomobil, Tekirdağ yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada araçtan savrulan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücünün cenazesi, inceleme sonrası morga kaldırıldı.