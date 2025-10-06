Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki N.B, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü O.F. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Saray'dan Çerkezköy ilçesi istikametine giden O.F. idaresindeki 34 FML 614 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.B'ye (42) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan N.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü O.F. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
title
