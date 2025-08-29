Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ve yolculardan biri yaralandı, 16 yaşındaki N.B. hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yolculardan N.B. (16) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
