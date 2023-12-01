Tekirdağ'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anları ve sonrası kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anları ve sonrası kameralara yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih D. (30) idaresindeki otomobile karşıdan gelen Ali K. (19) yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli sürücü belinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anları ve sonrası anbean görüntülendi. - TEKİRDAĞ