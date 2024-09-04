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Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 3 araç sürücüsüne 19 bin 416 lira ceza kesildi

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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Marmaraereğlisi ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 268 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne 19 bin 416 lira para cezası kesildi. Saray ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozoba Mahallesi'nde şüphe üzerine L.A'yı durdurdu. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine E.E'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 3 araç sürücüsüne 19 bin 416 lira ceza kesildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Marmaraereğlisi ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 268 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne 19 bin 416 lira para cezası kesildi.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Saray ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozoba Mahallesi'nde şüphe üzerine L.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine E.E'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaraereğlisi Velimeşe Jandarma Güvenlik 3-sayfa Ergene trafik Güncel Saray Suç

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