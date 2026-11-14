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Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da İnecik Mahallesi Kavşağı'nda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Savrulan otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ü.Ö'nün kullandığı 59 YD 096 plakalı otomobil, İnecik Mahallesi Kavşağı'nda, A.Y. yönetimindeki 06 GFP 777 plakalı tırla çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan N.Ö. (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki Z.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

N.Ö'nün cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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