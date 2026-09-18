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Tekirdağ'da tırın çarptığı kadın ağır yaralandı

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Tekirdağ'da tırın çarptığı kadın ağır yaralandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tırın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tırın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan F.T.'ye (76), yabancı plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan kadını kurtarmak için bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kompresör ve vinç yardımıyla tırı kaldırarak F.T'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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