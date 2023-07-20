Tekirdağ'da TIR yangınında ev de zarar gördü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü TIR, park halindeki tankere çarparak yandı, alevler bir eve de sıçradı. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken TIR, tanker ve alevlerin sıçradığı evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü TIR, park halindeki tankere çarparak yandı, alevler bir eve de sıçradı. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken TIR, tanker ve alevlerin sıçradığı evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ç. yönetimindeki 59 ADU 356 plakalı çekiciye bağlı 59 ZG 793 plakalı dorsede yüklü olan saman balyaları seyir halindeyken alev aldı. Sürücü İ.Ç., aracını park edip hemen itfaiyeyi aradı. Bu sırada alevlerin büyümesiyle yangın, 01 AC 430 plakalı park halinde bulunan ve gıda malzemesi olan tankere sıçradı. Tankerden sıçrayan alevler de R.T.'ye ait evi sardı.

Yangında yaralanan olmazken TIR, tanker ve evin bir bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.