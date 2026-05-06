Haberler

Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde telefon dolandırıcılığına karışan 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K.B tutuklandı, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde telefon dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan Z.E'nin, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 6,5 milyon lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda kimlikleri belirlenen şüphelilerden C.G'nin İstanbul'da, K.K.B'nin Denizli'de bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Uğur Bulut
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

Görüntü tartışma yarattı: Bu sanat mı?
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Kapıya çağırıp kurşun yağdırdılar! Ünlü fenomen çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Ünlü fenomen çocuklarının gözü önünde öldürüldü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anons dönemi sona eriyor

Sabiha Gökçen'de sessiz devrim
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

Görüntü tartışma yarattı: Bu sanat mı?
AK Partili başkanı kızdıran anons! Israrlara rağmen sahneye çıkmadı

AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı
Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Babasının adaylığı sonrası yaptığı paylaşım bomba