Tekirdağ'da Taşkın Yönetimi Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Tekirdağ'da yapılan toplantıda, taşkın kontrol çalışmaları ve yönetim planları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Taşkınların yol açtığı zararların önlenmesi için kurumlar arası koordinasyon sağlandı.

Tekirdağ'da taşkın yönetimi koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, taşkınlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her yıl büyük ekonomik zarara ve can kayıplarına sebep oluyor.

Süleymanpaşa Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda ilde yürütülen taşkın kontrol çalışmaları ile akarsu yataklarına yapılan müdahaleler ve taşkın yönetim planları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Taşkın yönetimi sürecinde yer alan kurum, kuruluşlar tarafından taşkın dönemi öncesinde koordinasyon ve işbirliği sağlandı.

Toplantıya Vali Recep Soytürk, DSİ 11. Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Meftun Çağlar, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş, kurum müdürleri ve yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
