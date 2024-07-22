Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A.A. idaresindeki 41 ATU 823 plakalı otomobil, Aşağısevindikli Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü B.A.A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S.T, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı, diğer yaralı U.B'nin tedavisi sürüyor.