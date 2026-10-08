Tekirdağ'da tarihi eser baskınında 2 bin 314 sikke bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da tarihi eser baskınında 2 bin 314 sikke bulundu, 1 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Süleymanpaşa'da bir ikamet ve Kazandere Mahallesi'nde yapılan aramada 2 bin 314 sikke ile 373 obje ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 2863 ve 6136 sayılı kanunlara muhalefetten 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin 314 sikke ile çok sayıda obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa ilçesindeki bir ikamet ile Kazandere Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yapıldı.
Aramalarda, 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 290 yakın döneme ait madeni para, 254 kağıt para, 2 sikke kitabı, 16 mezat kartı ve 5 fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 1 şüpheli gözaltına alındı.