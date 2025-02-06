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Tekirdağ'da Tapulu Arazi İddiası: Sokak Girişi Bariyerle Kapatıldı

Tekirdağ'da Tapulu Arazi İddiası: Sokak Girişi Bariyerle Kapatıldı
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Tekirdağ'da bir kişi, tapulu arazisinin bulunduğunu öne sürerek İhsaniye Sokak girişini bariyerle kapattı. Durumu fark eden vatandaşlar polisi bilgilendirdi. Kendi arazisini kapatan Ayhan Kılıç, belediyenin kendisine izin verdiğini ifade etti.

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı.

İhsaniye Sokak girişinin "Girilmez" levhası asılarak demir direklerle oluşturulan bariyerle araç trafiğine kapatıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kızılay Caddesi'ne bağlanan sokağı kapatan Ayhan Kılıç ise gazetecilere, sokağın bir bölümünün tapulu arazileri olduğunu söyledi.

Belediye ile görüştüğünü anlatan Kılıç, kendi arsasını demir direklerle oluşturduğu bariyerle kapattığını ve "Girilmez" levhası astığını ifade etti.

Belediye yetkililerinin kendisine "Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz" dediğini iddia eden Kılıç, daha önce alanda kendilerine ait evin bulunduğunu öne sürdü.

Kendilerince böyle bir çözümü uygun gördüklerini ifade eden Kılıç, "1960 yılından beri burası benim. Ancak ev yanmış ve sonrasında yıkılmıştı. Geçmiş dönemlerde buraya asfalt atıldı. Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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