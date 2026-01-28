Haberler

Taksinin araç asansöründen düştüğü anlar kamerada

Taksinin araç asansöründen düştüğü anlar kamerada
Güncelleme:
Çerkezköy'deki bir oto tamirhanesinde bakım için asansöre alınan taksi, asansörün bir tarafının boşalması sonucu düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve 3 kişi ölümden döndü.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, taksi, bakım için konulduğu araç asansöründen düştü. O anlar iş yerinin kamerasına yansıdı, 3 kişi ölümden döndü.

Çerkezköy'de F.K.'nin kullandığı 59 T 2674 plakalı taksi, bakım için getirildiği oto tamirhanesinde araç asansörüne alındı. Taksi, havaya kaldırıldığı sırada asansörün bir tarafının boşalması sonucu düştü. Bu sırada aracın etrafında bulunan oto tamircisi ile 2 kişi, son anda kurtuldu. Düşmenin etkisiyle takside zarar meydana geldi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

