Tekirdağ'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü olarak araç kullanan sürücünün kullandığı otomobil, refüje çıkarak takla attı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi'nde S.D. idaresindeki 35 AF 7467 plakalı otomobil, refüje çıkarak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sürünün alkollü olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel