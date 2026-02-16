Tekirdağ'da 'Sürdürülebilir Hayvansal Üretim ve Çevre' konferansı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce "Sürdürülebilir Hayvansal Üretim ve Çevre" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Refik Önal ile Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Deveci'nin açılış konuşmalarıyla başladı.

Konferans Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Refik Önal, etkinliğin üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında desteklendiğini belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Prof. Dr. Murat Deveci de konferansın Ziraat Fakültesi ve Zootekni Bölümü açısından önem taşıdığını, uluslararası akademik iş birliklerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

İki oturum halinde Prof. Dr. Levent Coşkuntuna başkanlığında kanatlı beslemede alternatif besin kaynakları, sürdürülebilir süt sığırcılığı, hayvansal atıkların organik bübre olarak değerlendirilmesi konulu sunumlar yapıldı.

Konferans, katılımcılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.