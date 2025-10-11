Haberler

Tekirdağ'da Suç Çetesi Operasyonunda 135 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleştirilen polis operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı. 47 kişi tutuklanırken, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 135 kişiden 47'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 135 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 135 kişiden 47'si tutuklandı, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
