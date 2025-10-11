Tekirdağ'da Suç Çetesi Operasyonunda 135 Kişi Yakalandı
Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleştirilen polis operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı. 47 kişi tutuklanırken, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel