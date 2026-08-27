Gölette Kuraklık Balık Ölümlerine Yol Açtı
Tekirdağ Hayrabolu'daki Çerkezmüsellim göletinde su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su numunesi alarak inceleme başlattı; ölümlerin oksijen azalmasından kaynaklanabileceği belirtiliyor.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim göletinde su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri meydana geldi.
Bölgede yağışların yetersiz olması ve kuraklığın etkisiyle Çerkezmüsellim göletinde su seviyesi düştü.
Gölette balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.
Balık ölümlerinin su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA