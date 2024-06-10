Kendini jandarma olarak tanıtarak araçları durduran sahtekar yakayı ele verdi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinde jandarma personeli gibi davranan ve araçları durduran şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin jandarma kıyafeti giyerek yaptığı paylaşımların ardından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Tekirdağ'da sosyal medya üzerinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve jandarma kıyafeti giyerek araç durduran şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir sosyal medya hesabında jandarma teşkilatının imajını ve kıyafetini kötü bir şekilde sergileyen paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
V.A'nın sosyal medyadan kendisini jandarma olarak tanıttığı, jandarma kıyafeti giyerek araçları durdurduğu videoları paylaştığı belirlendi.
Gözaltına alınan V.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.