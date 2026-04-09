Yalnız yaşadığı evinde yangın çıkan kadını komşuları kurtardı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde sobadan çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Evde yalnız yaşayan Münire İrşi (80), komşuları tarafından kurtarıldı.

Ayaspaşa Mahallesi Nehir Sokak'ta yalnız yaşayan Münire İrşi'nin evinde, öğle saatlerinde sobadaki kıvılcımdan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla evden duman yükselmeye başlarken, komşuların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İrşi, bu sırada komşuları tarafından evden çıkarıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, büyük üzüntü yaşayan Münire İrşi'yi komşuları teselli etti. Tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

