Tekirdağ'da Sobadan Çıkan Yangın Evde Hasara Yol Açtı
Malkara ilçesinde bir evde çıkan yangın, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde kırsal Kalaycı Mahallesi'nde Enver Demir'e (64) ait tek katlı müstakil evde çıktı. Sobadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirtilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. Çevrede bulunanlar alevlere hortumla su sıkarak müdahale ederken, ihbarla adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Haber: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),