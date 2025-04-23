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Tekirdağ'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Tekirdağ'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
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Tekirdağ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, ulaşımda olumsuzluklar yaşandı. Polis ekipleri önlemler alırken, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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