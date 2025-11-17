Haberler

Çorlu'da Silahlı Saldırı: Tekvando Temsilcisi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde bir kişi S.A'ya silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırıya uğrayan kişinin Tekvando İl Temsilcisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.