Tekirdağ'da silahlı saldırıda ölen Hamdi Mor, Araç'ta son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da silahlı saldırıda ölen Hamdi Mor, Araç'ta son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da silahlı saldırıda ağır yaralanan 45 yaşındaki Hamdi Mor, hastanede hayatını kaybettikten sonra memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesinde toprağa verildi. Mor'un cenazesi, Veznedar Camisi'nde kılınan namazın ardından Alınören köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.
Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden Hamdi Mor'un cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesinde toprağa verildi.
Mor'un cenazesi, otopsinin ardından Kastamonu'nun Araç ilçesine getirildi.
Veznedar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mor'un cenazesi, Alınören köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.
Cenazeye Mor'un yakınlarının yanı sıra Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin, Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile vatandaşlar katıldı.
Hayrabolu-Tekirdağ kara yolunun Canhıdır Köprüsü mevkisinde 17 Eylül Perşembe günü aracına silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Mor kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.