Tekirdağ'da Silahlı Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden Hamile Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

Tekirdağ'da çıkan silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile Sedanur Güven'in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çerkezköy'e getirildi. Güven için cenaze töreni düzenlendi ve cenaze Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'da 2 aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile Sedanur Güven'in (22) cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çerkezköy'e getirildi. Güven için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Güven'in ailesi ile yakınları katıldı. Namazın ardından cenaze, Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan şüpheli Ş.D., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ş.D.'nin buradaki sorgusu sürüyor.

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),