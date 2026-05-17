Çorlu'da polis şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polis memurunu şehit eden saldırgan, kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan operasyonla yakalandı. Polis ekipleri, saldırganı silah doğrultarak bıçak ve tabancayı bırakmaya ikna etti. Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul'un Silivri ilçesinde ikamet ettiği ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç'u şehit eden saldırganın yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kaçarken kıstırıldı. Polis ekipleri, silah doğrultarak saldırgandan elinde bulunan bıçak ve tabancayı atmasını istedi. Bir süre direndikten sonra bıçak ve tabancayı atan saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bu sırada saldırganı linç etmek isteyen vatandaşları polis ekipleri güçlükle önledi. Hastaneye götürülen saldırganın İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
Olayla ilgili kapsamlı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı