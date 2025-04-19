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Tekirdağ'da Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonla bir evde 19 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, çok sayıda mermi ve 1020 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Ev sahibi Y.Y. gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da, yapılan aramada çok sayıda tabanca ile tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilen evin sahibi Y.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında, Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Y.Y.'nin evinde silah ve tarihi eser bulunduğu belirlendi. Evdeki aramada; ruhsatsız 19 tabanca, 3 tüfek, 190 tabanca mermisi, 20 şarjör, 25 tabanca kabzası, 35 icra yayı, 85 gram kenevir tohumu, 1020 adet tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve obje ile 3 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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