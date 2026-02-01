Haberler

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da meydana gelen şiddetli rüzgar, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy'de bir iş yerinin ve bir evin çatısının uçmasına sebep oldu. Uçan çatı parçaları, yolda ulaşımı aksattı. Yetkililer, herhangi bir can kaybı olmadığını ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yeri ve evin çatısı uçtu.

Kentte şiddetli rüzgar, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçe merkezinde bir iş yerinin çatısı uçtu.

Çerkezköy ilçesinde de bir evin çatısından uçan parçalar yola savruldu.

Savrulan çatı parçaları bir süre ulaşımı aksattı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısının uçtuğunu ve herhangi bir zararın oluşmadığını söyledi.

Bozkurter, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, belediye ekiplerinin sahada olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı

17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama