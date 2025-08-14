Tekirdağ'da Şiddetli Poyraz Nedeniyle Denize Girme Yasağı

Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki plajlarda şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Valilik, elverişsiz hava şartlarından dolayı yasak süresini açıkladı ve cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvenlik anonslarla vatandaşları uyarıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki plajlarda, şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları nedeniyle Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda 3 gün, Saray ilçesindeki plajlarda ise 2 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri de bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

