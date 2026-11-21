Tekirdağ'da şiddetlenen sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak akşam saatlerinde yer yer şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı; yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte aniden başlayan sağanak, akşam saatlerinde yer yer şiddetini artırdı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.
Yağışın, gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA