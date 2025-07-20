Tekirdağ'da Sıcak Hava Vatandaşları Sıcak Plajlara Yöneltti
Tekirdağ'da hava sıcaklığının 31 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk gözlemlenirken, bazı kişiler plaj şemsiyeleri altında dinlenmeyi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Gelecek hafta sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.
Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor.
Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Sahillere gelenlerin bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denizin tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.
Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.
Kentte hava sıcaklığının gelecek hafta yükselmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel