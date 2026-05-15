Haberler

Voleybol Şampiyonları Valiyi Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Şahinler Ortaokulu takımı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Vali, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonasında birinci olan öğrenciler Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Şahinler Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol takımı, Aksaray'da 4-8 Mayıs'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye Şampiyonasında Tekirdağ'ı temsil etti.

Voleybol takımı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Vali Recep Soytürk, Türkiye şampiyonu olan başarılı öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle bir süre sohbet ederek tebrik eden Vali Soytürk, başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere ziyarette, okul müdürü Yunus Mustafa Yiğit ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler

Kardeş ülke savaşa hazırlanıyor
İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız

DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı
Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
Ordu'da tekstil fabrikasında 21 işçi yemekten zehirlendi

Ordu'da tekstil fabrikasında 21 işçi yemekten zehirlendi
Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı

Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı evden iki cenaze çıktı
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü

Skandal görüntü 1 milyon izlendi detaylar bir bir ortaya döküldü