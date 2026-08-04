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Tekirdağ'da Saman Yüklü Kamyon Küle Döndü

Tekirdağ'da Saman Yüklü Kamyon Küle Döndü
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Tekirdağ'da seyir halindeki saman yüklü kamyon bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte söndürürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'da seyir halinde saman yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karahalil Mahallesi'nde seyir halindeki saman yüklü kamyon, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın, sürücünün durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında balya yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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