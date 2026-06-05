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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Belediyesi tarafından yaptırılan Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediyesi de çeşitli yenileme ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Belediyesi tarafından yaptırılan Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, Şarköy ilçesindeki programı kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının doğaya uyumlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla oluşturulan yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden tesis ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Soytürk, alandaki uygulamaları yerinde değerlendirdi.

Ziyarette Soytürk'e Vali Yardımcısı Kaan Peker, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Vali Yardımcısı Vekili Gürbüz Saltaş, kaymakamlar ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var eşlik etti.

Yüceer, ilçede devam çalışmaları inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa ilçesinde belediye mülkiyetinde bulunan bina ve parsellerde yürütülen yenileme, restorasyon ve renovasyon çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüceer, çeşitli noktalarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüceer, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yüceer, belediye mülkiyetindeki bina ve parsellerde gerçekleştirilen yenileme, restorasyon ve renovasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kumbağ Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sona erdi

Süleymanpaşa Belediyesince, Kumbağ Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınova Mahallesi ile Millet Bahçesi sahil şeridinde ise bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nallar, sahil şeridinde yaz sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kumbağ Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlandığına aktaran Nallar, Altınova Mahallesi ile Millet Bahçesi sahil şeridinde ekiplerin bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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