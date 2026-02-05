Haberler

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Güncelleme:
Tekirdağ'da sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye ve otobüs duraklarına sığındı. Polis ekipleri trafiği düzenleyerek sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığı ise 10 derece.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi'nde önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
