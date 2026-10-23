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Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, caddelerde su birikintileri oluştu

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Tekirdağ'da aniden başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü; hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle korundu, bazıları duraklara sığındı. Hükümet ve Hayrabolu caddelerinde su birikintileri oluştu; sıcaklık 17 derece, sağanak gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına sığındı.

Hükümet Caddesi ve Hayrabolu Caddesi'nde su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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